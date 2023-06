Intel: investe €30 mld per impianto chip in Germania

Intel e il governo tedesco hanno raggiunto un accordo per incrementare la portata del sito di fabbricazione di semiconduttori a Magdeburgo.

L’intesa prevede un investimento di Intel superiore a 30 miliardi di euro per la costruzione di due impianti all’avanguardia in Germania, espandendo significativamente la capacità produttiva dell’azienda nel continente europeo. L’accordo è soggetto all’approvazione delle autorità UE.

Gli investimenti di Intel pongono le basi per la creazione di un ecosistema di chip di nuova generazione a livello europeo, contribuendo a far progredire il blocco verso il raggiungimento del suo obiettivo di una catena di approvvigionamento dei semiconduttori più resiliente.

La Germania coprirà circa un terzo della spesa, contribuendo per circa 9,9 miliardi di euro.

Intel ha anche in programma di costruire un nuovo stabilimento in Israele, come dichiarato domenica il primo ministro Benjamin Netanyahu.