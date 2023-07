Intel corre a Wall Street post trimestrale, rally +8%. Colosso chip torna a fare utili

Rally del titolo Intel nelle contrattazioni afterhours di Wall Street. Le quotazioni del colosso americano dei chip brindano alla pubblicazione dei conti del secondo trimestre, che hanno confermato come il gruppo sia tornato a fare utili, dopo due trimestri consecutivi di perdite. Il titolo Intel scatta di oltre l’8%.

Intel ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre del 2023 con un eps (utile per azione) di 13 centesimi, su base adjusted, molto meglio della perdita di 3 cents attesa dagli analisti intervistati da Refinitiv.

Il fatturato si è attestato a $12,9 miliardi, meglio dei $12,13 miliardi attesi dal consensus.

Per il terzo trimestre, Intel prevede un eps su base adjusted di 20 centesimi per azione, molto meglio dei 16 centesimi per azione attesi, a fronte di un fatturato pari a $13,4 miliardi, oltre i $13,23 miliardi attesi.