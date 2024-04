INPS avvia l’integrazione dell’AI per migliorare i servizi

Una svolta significativa nell’approccio alle tecnologie innovative è stata annunciata dall’Inps, che ha emanato la prima direttiva “per guidare l’implementazione e l’integrazione dell’AI all’interno dell’Istituto e valorizzare l’impegno dell’Inps verso un utilizzo etico, responsabile, trasparente e inclusivo delle tecnologie”.

Un comunicato ufficiale fa sapere che già in precedenza l’Inps sfruttava le potenzialità dell’AI, utilizzandola per facilitare l’interazione con l’utenza mediante chatbot, per smistare le e-mail certificate e le richieste di informazioni, oltre a ottimizzare l’abbinamento tra domanda e offerta di lavoro e a velocizzare le procedure di sistemazione dei conti assicurativi individuali.

La nuova direttiva apre la strada a una integrazione più strutturale dell’AI nei processi gestionali dell’Inps. L’obiettivo è quello di personalizzare e semplificare i servizi offerti, incrementare la trasparenza, migliorare i rapporti con l’utenza, rendere più efficienti i controlli e ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni.