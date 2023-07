Inps: al via incentivo assunzioni Neet

Dal 1 giugno fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro che si apprestano a assumere soggetti NEET – Not (engaged in) Education, Employment or Training – a tempo indeterminato, potranno beneficiare di un particolare incentivo. È infatti disponibile sul portale dell’Inps il modulo domanda ‘NEET23’ per prenotare le risorse finanziarie per l’incentivo.

Questo incentivo, parte integrante del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, alias decreto Lavoro, viene erogato su domanda per un periodo di 12 mesi. L’importo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Questo è disponibile per le nuove assunzioni di giovani che all’atto dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, non siano occupati, né impegnati in percorsi di studi o di formazione (NEET) e siano iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.