Innovatec: via libera al piano di sviluppo 2024-2026

Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec ha dato il via libera al Piano di Sviluppo per il triennio 2024-2026. L’obiettivo principale è raggiungere un target di ricavi che arriva fino a 478 milioni di euro, registrando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 24% nel periodo considerato.

Per il 2026, il Piano di Sviluppo prevede un risultato operativo prima delle ammortizzazioni (EBITDA) di 66 milioni di euro e un risultato operativo (EBIT) di 46 milioni. Inoltre, si prevede l’azzeramento del debito finanziario netto entro la fine del piano. Una parte significativa della strategia di crescita di Innovatec è focalizzata sulle linee esterne, con una previsione di 19 milioni di euro destinate al consolidamento di società che operano nel settore del trattamento e del riciclo di rifiuti, all’interno dell’economia circolare.

Innovatec ha inoltre delineato la sua politica dei dividendi a termine del Piano, stimata fino a un massimo di 10 centesimi di euro per azione. Il pay-out ratio previsto per il 2026 è del 55-60%. Infine, la società conferma le previsioni per il 2023 già comunicate in precedenza, prevedendo un EBITDA per l’anno in corso di 28 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quello del 2022.