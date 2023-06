Innovatec: Insieme a BF per progetti di efficienza energetica ed economia circolare

Innovatec e BF hanno avviato una partnership strategica per lo sviluppo e l’offerta di soluzioni integrate per sistemi di efficientamento energetico per il mercato dell’agritech.

Il progetto di partnership industriale e tecnologica in particolare interesserà un insieme di attività atte all’implementazione dell’innovazione energetica in agricoltura e investimenti comuni in R&S che si concretizzeranno nell’evoluzione e nello sviluppo di sistemi impiantistici di efficientamento energetico smart e di servizi che valorizzino gli scarti di produzione e l’incremento della quantità di materiali recuperati avvicinando il mondo dell’agritech a quello dell’efficienza energetica.

L’alleanza strategica tra i due Gruppi avrà come contesto di riferito il mercato nazionale e quello internazionale dove potrà contare sulla presenza ormai consolidata del Gruppo BF, da tempo impegnato in progetti di agricoltura sostenibile dedicati al food e al non-food. Per consolidare e sviluppare questa alleanza, Innovatec ha acquistato in data odierna per 2,5 milioni una partecipazione di minoranza di Arum nella cui compagine sono presenti la Coldiretti e diversi investitori di spicco nel panorama agroalimentare e finanziario nazionale, attuale socio di maggioranza relativa di BF al 21,89%.