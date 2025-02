Ing: utili calano a 6,39 mld nel 2024, proposto dividendo 0,71 euro

Ing ha annunciato i risultati finanziari per il 2024 che vedono utile netto di 6,39 miliardi di euro, in flessione del 12,3% rispetto ai 7,29 miliardi del 2023. I ricavi totali si attestano a 22,6 miliardi; crescita a doppia cifra dei ricavi da commissioni, che superano per la prima volta i 4 miliardi. Proposto un dividendo finale sull’esercizio di 0,71 euro per azione.

In Italia Ing conferma il suo percorso di sviluppo e crescita anche nel 2024. “Un percorso iniziato da tempo e che prosegue con risultati positivi sia sul fronte clientela privata che su quello di imprese medio-grandi”, si legge nel comunicato nel quale si indica che nella clientela privata (area Retail) la banca nel 2024 acquisisce 115.000 nuovi clienti (+18% rispetto all’anno precedente), il dato più alto degli ultimi tre anni. I clienti primary aumentano del 16,7% rispetto al 2023 e raggiungono quota 520.000.