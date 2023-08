16/08/2023 08:40

Shopping per Tenaris. Ieri il gruppo ha annunciato di avere stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da Mattr del 100% delle azioni della controllata Bredero Shaw International BV, che detiene l’attività del settore rivestimento tubi per 166 milioni di dollari (incluso il capitale circolante). L’attività comprende nove impianti situati in Canada, Messico, Norvegia, Indonesia, Emirati […]