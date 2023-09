Inflazione Giappone: indice CPI oltre target BoJ per 17esimo mese consecutivo

Nella giornata di oggi, è stato pubblicato l’indice dei prezzi al consumo del Giappone relativo al mese di agosto.

Il dato, tra i parametri più cruciali per valutare il trend dell’inflazione, è salito ad agosto del 3,2%, rallentando il passo rispetto al mese di luglio (+3,3%).

Tuttavia, l’inflazione è cresciuta a un ritmo superiore al target della Bank of Japan, pari al 2%, per il 17esimo mese consecutivo.

Oggi la Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda ha confermato la sua politica monetaria estremamente accomodante, basata sui tassi negativi al -0,1% e sul target dei rendimenti dei bond governativi con scadenza a 10 anni attorno allo zero, così come atteso dagli analisti.

Tornando al CPI del Giappone, la componente core, che esclude i prezzi delle componenti energetiche e dei beni alimentari è rimasta invariata ad agosto al 3,1%, confermandosi lievemente al di sopra del rialzo del 3% atteso dagli economisti intervistati da Reuters.

L’inflazione core-core, che esclude i prezzi dei beni energetici e dei beni alimentari freschi, nota per essere il riferimento principale della Bank of Japan per valutare il trend dell’inflazione, è salita al ritmo annuo del 4,3%, come a luglio.