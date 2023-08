08/08/2023 18:14

Seduta negativa per Piazza Affari, che chiude la seduta in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore con i tre indici principali abbondantemente sotto la parità. Sessione debole per il cambio eur/usd, che scambia con un calo dello 0,49% a […]