Infineon: titolo a +7% dopo ricavi trimestrali e guidance FY sopra attese

Il produttore tedesco di semiconduttori Infineon Technologies ha pubblicato i risultati per il primo trimestre dell’anno fiscale 2023 e ha fornito una guidance per il secondo trimestre al di sopra delle attese degli analisti. Il titolo viaggia in rialzo del 7,3% a Francoforte.

Nei tre mesi terminati il 31 dicembre 2022 il chipmaker ha registrato un fatturato di 3,95 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 3,16 miliardi di euro del corrispondente periodo dell’anno precedente. Il dato è sostanzialmente in linea con il consensus di Bloomberg, pari a 4,0 miliardi. I ricavi dal segmento automotive si attestano a 1,87 miliardi, in aumento del 35%, ma al di sotto di 1,97 miliardi previsti.

Il suo risultato di segmento, una metrica chiave per la redditività, è salito a 1,11 miliardi di euro da 717 milioni di euro, superando la previsione intorno a 1 miliardo di euro. L’EPS adjusted è pari a 0,64 euro, rispetto a 0,63 euro del trimestre precedente e a 0,56 delle stime.

Per il secondo trimestre fiscale, Infineon stima un fatturato di circa 3,9 miliardi di euro e un margine di risultato del segmento di circa il 25%. Le proiezioni mediane di Bloomberg erano rispettivamente pari a 3,83 miliardi e al 23,7%.

La società ha anche alzato le previsioni per il full year, grazie all’impulso dato dal mercato delle auto elettriche. Nell’anno Infineon prevede ricavi tra 15 e 16 miliardi, investimenti per 3 miliardi e un margine del risultato di segmento al 25%, contro il 24% atteso.

“La transizione energetica e l’espansione della mobilità elettrica stanno determinando un bisogno sempre più elevato delle nostre soluzioni nelle applicazioni industriali e automobilistiche”, ha dichiarato l’Ad Jochen Hanebeck . “Al contrario, stiamo assistendo a una domanda significativamente più debole in aree come smartphone, PC e data center”.