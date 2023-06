Industrie De Nora: Thyssenkrupp nucera sbarca in borsa

Industrie De Nora, azienda italiana leader nel settore dell’elettrochimica e delle tecnologie sostenibili, ha annunciato oggi la quotazione delle azioni di Thyssenkrupp nucera su Euronext Milan. La multinazionale, specializzata anche nell’industria emergente dell’idrogeno verde, ha individuato un intervallo di valorizzazione delle azioni ordinarie compreso tra un minimo di 19,00 euro per azione e un massimo di 21,50 euro per azione.

L’offerta comprenderà un totale di 30.262.250 azioni, suddivise tra 26.315.000 azioni ordinarie di nuova emissione e 3.947.250 azioni ordinarie offerte dagli attuali azionisti De Nora e thyssenkrupp AG, nell’ambito di un potenziale over-allotment. L’intervallo di valorizzazione indicativa corrisponde a una capitalizzazione post-aumento di capitale compresa tra 2,4 e 2,7 miliardi di euro.

I proventi lordi di thyssenkrupp nucera derivanti dall’aumento di capitale sono stimati in circa 500-566 milioni di euro, e saranno utilizzati per sostenere la crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis (AWE) di thyssenkrupp nucera. Questa operazione rafforza ulteriormente la posizione dell’azienda come fornitore leader a livello mondiale delle tecnologie di elettrolisi per impiego negli impianti a idrogeno verde.