Industria: Istat, fatturato novembre +0,9% su mese

Dopo due mesi di flessioni, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, torna a crescere a novembre in termini congiunturali, favorito da un maggiore dinamismo della componente estera rispetto a quella interna. Lo rende noto l’Istat secondo cui il dato cresce dello 0,9% mentre nel trimestre settembre-novembre 2022 l’indice complessivo è cresciuto dello 0,8% rispetto al trimestre precedente.

“Dati positivi! Nonostante i rialzi siano gonfiati dall’inflazione al galoppo, anche le variazioni in volume registrano una dinamica positiva, anche se temiamo che per il mercato interno non sia così viste le differenze che esistono per i dati in valore tra fatturato italiano ed estero” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.