Inditex (Zara) riaprirà gradualmente i negozi in Ucraina dal 1° aprile

Inditex, proprietaria di Zara, ha dichiarato di voler riaprire gradualmente i negozi in Ucraina a partire dal 1° aprile, adducendo come motivazione “le circostanze del mercato locale”.

La più grande azienda di fast-fashion quotata al mondo per fatturato ha dichiarato che in una prima fase prevede di riaprire 20 negozi in Ucraina, tre dei quali con il marchio Zara, e di riprendere le vendite online. I primi negozi saranno nella regione di Kiev.

“La priorità del gruppo continua a essere la sicurezza dei suoi dipendenti e dei suoi clienti”, ha dichiarato la società in un comunicato, confermando una precedente notizia del Financial Times.

Inditex ha chiuso i suoi negozi in Russia e Ucraina nel marzo 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca il 24 febbraio e delle successive sanzioni occidentali.

Il gruppo aveva 72 negozi aperti in Ucraina e 558 in Russia nel 2019, secondo il suo rapporto annuale.