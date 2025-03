Inditex chiude l’esercizio 2024 con risultati finanziari record

Inditex, il gigante spagnolo nel settore della moda, ha chiuso l’esercizio 2024 registrando una performance finanziaria eccezionale. Il gruppo, noto per marchi prestigiosi come Zara e Oysho, ha annunciato un fatturato di 38,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 7,5% rispetto all’anno precedente. Questo risultato straordinario è accompagnato da un utile netto in crescita del 9%, raggiungendo i 5,9 miliardi di euro.

Il margine operativo lordo del gruppo si attesta a 10,7 miliardi di euro, con un incremento dell’8,9%, mentre l’utile operativo ha raggiunto i 7,6 miliardi di euro, in crescita dell’11%. Questi dati sottolineano la solidità della strategia di crescita di Inditex, che continua a prosperare grazie alla qualità dell’offerta commerciale e all’efficienza operativa.

In risposta a questi risultati positivi, Inditex ha proposto un dividendo di 1,68 euro per azione, in aumento del 9%. Questo dividendo è composto da una cedola ordinaria di 1,13 euro e da un dividendo straordinario di 0,55 euro per azione.

Il CEO di Inditex, Oscar Garcia Maceiras, ha sottolineato: “Gli eccellenti risultati in termini di vendite e utili dimostrano la solidità della crescita profittevole del Gruppo Inditex, basata sulla qualità dell’offerta commerciale di tutti i nostri format, sull’efficienza in tutte le attività e sulla costante innovazione grazie alla quale i nostri team promuovono un modello di business che, a 50 anni dall’apertura del nostro primo negozio, continua a essere ambizioso e forte”.