Impianti: debutta oggi su EGM

Impianti S.p.A., PMI innovativa con oltre 30 anni di esperienza in qualità di System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video, debutta oggi sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di 1.666.500 azioni di nuova emissione, al prezzo di € 1,20 per azione, con una raccolta complessiva pari a circa 2 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM. L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 2.333.250 warrant.

La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a 8.951.400 euro (9.199.800 circa in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe), con un flottante del 19,57% (21,74% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe).

Il periodo di lock-up sarà di 24 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la Società sia per gli attuali azionisti.