Immobili commerciali: Regno Unito primo mercato in Ue

Gli investimenti in immobili commerciali europei sono scesi ai minimi degli ultimi 11 anni nel primo trimestre del 2023, secondo quanto dichiarato giovedì da MSCI Real Assets, in quanto gli investitori, spaventati dall’aumento dei tassi di interesse e dalle prospettive economiche, hanno messo in pausa i piani di acquisizione.

Il numero di uffici venduti – il più grande settore immobiliare europeo – è sceso al minimo storico, mentre il volume delle transazioni è crollato a un minimo di 13 anni di 10,8 miliardi di euro (11,94 miliardi di dollari).

Il Regno Unito ha mantenuto il primo posto come mercato immobiliare commerciale più grande d’Europa, ma Parigi ha superato Londra per diventare la destinazione d’investimento più attiva della regione, con le tre più grandi operazioni immobiliari europee del primo trimestre tutte avvenute nella capitale francese.