Immatricolazioni auto: Stellantis sottoperforma, ma si attendono recuperi in corso d'anno (analisti)

A marzo le immatricolazioni di mercato sono in ulteriore recupero ovunque ma Stellantis sottoperforma. Equita si attende recuperi in corso d’anno in Europa (per il più lento recupero su logistica e shortage) e in US (per problemi produttivi).

Gli analisti della Sim stimano che la sottoperformance di Stellantis venga progressivamente almeno in parte recuperata nel corso dell`anno. A Piazza Affari al momento il titolo segna +0,76% a 16,80 euro.