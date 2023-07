Imec riceve investimento di 1,5 miliardi di euro per espansione da UE e Flandern

Imec, la nota azienda belga specializzata nella tecnologia dei chip, riceve un significativo investimento di 1,5 miliardi di euro. A supportare la sua crescita e modernizzazione sono l’Unione Europea e il governo regionale fiammingo, puntando sulla potenzializzazione della “cleanroom”, l’infrastruttura chiave per la trasformazione dei wafer di silicio in chip.

La mossa strategica è anticipatrice del Chips Act, che entrerà ufficialmente in vigore nel prossimo autunno. Nonostante non sia ancora operativo, il provvedimento sta già creando un impulso importante, testimoniando l’impegno collettivo per l’innovazione e la crescita tecnologica in Europa.