iM Global Partner lancia il nuovo Fondo UCITS iMGP DBi Managed Futures

iM Global Partner annuncia, insieme al suo partner Dynamic Beta investments, il lancio un nuovo fondo UCITS: l’iMGP DBi Managed Futures.

Il fondo mira a replicare, in una struttura UCITS, i rendimenti pre-commissioni di un paniere di 20 fondi hedge leader sui managed futures, suddivisi in diverse sotto-strategie, cercando di ridurre al minimo il rischio del singolo gestore. Il fondo cerca di uguagliare le esposizioni core degli hedge fund selezionati con un portafoglio di contratti futures liquidi aggiustati dinamicamente.Jamie Hammond, Deputy CEO e Head of International Distribution di iM Global Partner, commenta: “I Managed Futures sono stati una delle asset class più performanti del 2022 e la nostra strategia Managed Futures ETF domiciliata negli Stati Uniti (DBMF) ha avuto un enorme sostegno da parte degli investitori in cerca di diversificazione rispetto ai mercati azionari. I Managed Futures, rappresentati dall’indice SG CTA, negli ultimi 5 anni hanno registrato una correlazione negativa pari a -0,02 con le azioni globali (indice MSCI World). Per questo motivo, abbiamo ricevuto molte richieste da parte di investitori europei per rendere disponibile questa strategia in formato UCITS”.