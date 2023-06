Ilpra: non finalizza l’acquisto del 30% della turca Ponapack

Ilpra, attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha reso noto che non finalizzerà l’acquisizione del 30% del capitale della società di diritto turco Ponapack.

L’operazione prevedeva l’acquisto al closing, da parte di Ilpra, per un controvalore complessivo di circa 1 milione, di quote di categoria B, le quali, in virtù delle prerogative previste dallo statuto della target, avrebbero garantito un diritto di voto pari al 51%.

A causa del problematico periodo che sta vivendo la Turchia, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale, a seguito del sisma che ha colpito il Paese lo scorso mese di febbraio, ILPRA ed i soci di Ponapack hanno deciso, di comune accordo, di non procedere al closing dell’operazione di acquisizione/cessione delle quote della società Ponapack.

Il mancato perfezionamento dell’acquisizione in oggetto non risulta soggetto a penali e/o ad altre conseguenze pregiudizievoli né per Ilpra né per Ponapack. Inoltre, le società continueranno a mantenere un rapporto di reciproca collaborazione al fine di scandagliare e presidiare al meglio il mercato turco.