Illycaffè: crescita record dei ricavi a +13,6%

Crescita record dei ricavi (+13,6%), la più alta degli ultimi 10 anni e una redditività in crescita a doppia cifra (+15,8%) nonostante l’aumento dei costi di produzione per Illycaffè.

L’utile netto di Gruppo si è attestato a 14,2 milioni di euro in aumento del 18,9% rispetto al 2021 e superiore alle previsioni. I ricavi consolidati nel 2022 si sono attestati a 567,7 milioni di euro, registrando un aumento record del 13,6% rispetto al 2021. Infine, l’Ebitda è risultato pari a 71,4 milioni di euro, in aumento del 15,8% rispetto all’esercizio precedente. La crescita dei ricavi e l’incremento dell’efficienza operativa del Gruppo – in linea con la strategia di crescita sostenibile e profittevole – hanno permesso di controbilanciare la straordinaria pressione sui margini dettata dal contesto inflattivo.