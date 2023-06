illimitybank.com: nuovi tassi di interesse sui depositi

illimitybank.com, la banca digitale dedicata alla clientela privata di illimity Bank, avvia una nuova campagna promozionale sui depositi dei conti correnti Premium e Classic. Nel dettaglio, i clienti che apriranno entro il 29 giugno 2023 il conto Premium potranno ottenere un rendimento del 4,50% sulle somme vincolate a 12 mesi sul conto deposito. Il nuovo tasso si inserisce all’interno di un’offerta più ampia che prevede un tasso annuo sempre uguale sui vincoli dai 12 ai 48 mesi, lasciando al cliente la completa possibilità di scegliere la durata dell’investimento più idonea alle proprie esigenze di risparmio. L’offerta è valida per i nuovi conti Premium e Classic, nonché per i conti Smart e Plus (questi ultimi operativi dal lancio della banca nel 2019).

Il Conto Premium permette di accedere, sulle linee non svincolabili, a una remunerazione del 4,75% sui depositi a 60 mesi e del 4,50% sui depositi vincolati dai 12 fino ai 48 mesi. L’offerta riguarda anche le linee svincolabili per le quali sono previsti i seguenti tassi altrettanto competitivi: 3,75% a 60 mesi e 3,50% dai 12 fino ai 48 mesi. Inoltre, il conto Premium consente di remunerare la liquidità sul conto corrente con un tasso annuo di interesse lordo pari al 2,50% fino al 31/12/2024 e di ottenere l’imposta di bollo sul conto corrente azzerata.

Anche il conto Classic, offerto a una clientela che desidera usufruire di un conto corrente con costi azzerabili, presenta nuovi tassi vantaggiosi sul conto deposito. Sulle linee non svincolabili, oltre al tasso del 4,50% sui depositi a 60 mesi, viene offerto il 4% sui depositi con durata dai 12 ai 48 mesi. Per quanto riguarda le linee svincolabili, invece, la nuova proposta, oltre al tasso del 3,50% a 60 mesi, prevede il 3,25% per le durate dai 12 ai 48 mesi.