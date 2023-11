Illimity: utile netto primi nove mesi 2023 in forte crescita a 75 milioni (+48% a/a). Il commento del ceo Passera

Illimity ha annunciato di aver concluso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto “in forte crescita” a 75 milioni di euro (+48% a/a), beneficiando della diversificazione delle proprie attività in segmenti e comparti del mercato delle PMI a diversa ciclicità, e della valorizzazione di uno dei fattori critici di successo costruiti in questi anni, la tecnologia, che ha permesso alla Banca di siglare una importante partnership con Engineering relativa alla propria piattaforma IT.

I ricavi di Illimity sono saliti a 282 milioni (+ 21% a/a), con una forte crescita sia del margine di interesse (+27% a/a) trainato dall’aumento dei crediti verso clientela (+27% a/a), sia delle commissioninette (+22%) che hanno beneficiato dello sviluppo delle attività di credito e di servicing.

La voce ‘Altri oneri/proventi di gestione’ è ammontata a 58,6 milioni di euro, recependo il ricavo derivante dalla finalizzazione della citata partnership, pari a 54,0 milioni di euro.

I profitti da operazioni distressed credit chiuse sono pari a 24,2 milioni di euro; unitamente alle rivalutazioni su crediti NPE derivanti da offerte vincolanti, il dato complessivo raggiungerebbe il livello dei primi nove mesi del 2022 (45,3 milioni di euro).

Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato i conti, affermando che “i risultati confermano il costante trend di crescita che Illimity ha saputo esprimere sin dalla sua nascita, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto”.

“L’utile netto dei primi nove mesi – ha continuato Passera – ha già raggiunto il livello dell’intero anno 2022, grazie alla crescita del core business che nel terzo trimestre ha messo a segno una ulteriore forte accelerazione e alla partnership sulla nostra piattaforma IT che ha permesso di aprire un’ulteriore area di ricavi. Nel credito e servizi alle PMI abbiamo, infatti, registrato un trimestre record”.