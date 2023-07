illimity: premio di risultato fino a 920 euro

illimity Bank S.p.A., la banca innovativa al servizio dei suoi dipendenti, ha annunciato che confermerà anche per quest’anno l’assegnazione del Premio di Risultato. Questo riconoscimento si tradurrà in un bonus variabile fino a 920 euro, che sarà erogato nel mese di luglio. L’importo sarà determinato in base all’inquadramento professionale e alle preferenze dei dipendenti sulla modalità di erogazione.

La valorizzazione dei talenti è un elemento chiave per illimity, un Gruppo che conta oltre 850 “illimiters” provenienti da 25 diverse nazionalità e oltre 300 organizzazioni. Il Gruppo crede fortemente nel coinvolgimento e nel benessere delle persone, vedendo questi aspetti come fattori essenziali per il successo aziendale.

In linea con gli accordi sindacali, illimity ha dato la possibilità ai suoi dipendenti di scegliere come ricevere il premio: in denaro o convertito in welfare. Quest’ultima opzione prevede una maggiorazione del 15% sul valore del premio. L’importo del premio in denaro varia, a seconda del livello di inquadramento, da un minimo di 560 euro a un massimo di 800 euro. Nel caso di conversione in welfare, l’importo va da un minimo di 644 euro a un massimo di 920 euro.