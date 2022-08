Illimity: acquistato portafoglio UTP da circa 340 mln€ da MPS

illimity Bank ha annunciato di avere siglato un accordo per l’acquisto di un portafoglio di crediti distressed classificati Unlikely-To- Pay (Utp) da Banca Monte dei Paschi di Siena e MPS Capital Services Banca per le imprese. Il portafoglio, composto da posizioni prevalentemente secured (60%) e a larga maggioranza corporate (90%), ha un valore nominale lordo (“Gross Book Value” o “GBV”) pari ad oltre 340 milioni di euro. Con questa operazione, si legge nel comunicato, la cui esecuzione è subordinata alla positiva conclusione dell’iter autorizzativo con la Vigilanza, si conferma il forte focus del Gruppo illimity sul segmento UTP Corporate, ambito in cui opera quale secondo operatore privato in termini di masse in gestione, pari, per la sola parte UTP, complessivamente a circa 4 miliardi di euro di GBV.

illimity punta a crescere ulteriormente in tale ambito forte di una robusta pipeline e attraverso le sinergie derivanti dall’acquisizione di AREC – società specializzata nella gestione di crediti UTP con focus sul segmento Corporate Real Estate – perfezionata lo scorso 30 giugno.