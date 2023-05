Illimity: 1Q dinamico, utile atteso 2023 sopra 100 mln

illimity ha diffuso i risultati relativi al primo trimestre, “caratterizzato da grande dinamismo e da solidi progressi strategici e operativi” come sottolinea il CEO e Fondatore di illimity, Corrado Passera.

“Abbiamo siglato un’importante partnership industriale di lungo periodo con il Gruppo Engineering, che ci permetterà di valorizzare ancora di più i nostri asset informatici, generando un importante contributo economico nel 2023 e rafforzando la redditività di lungo periodo della Banca attraverso significative royalties.

“Abbiamo registrato risultati economici e di business in linea con le nostre previsioni nonostante un mercato particolarmente poco attivo nel comparto dei crediti distressed. I nostri indicatori di liquidità e patrimonializzazione rimangono tra i più alti del sistema, e abbiamo registrato una forte crescita della raccolta da clientela retail sulla nostra piattaforma digitale superiore ai 200 milioni di euro. Del tutto non significative le unrealized losses sul nostro portafoglio HTC.”

Nel dettaglio, la banca ha registrato volumi in significativa crescita, con il totale attivi in aumento del 24% a/a e crediti verso la clientela in sviluppo del 39% a/a. L’aggregato del margine di interesse e delle commissioni nette evidenzia un incremento del 30% a/a.

L’utile netto si attesta a 7,8 milioni di euro, non comparabile con il primo trimestre 2022 (15,7 milioni) in considerazione degli impatti (8,5 milioni) derivanti dalla risoluzione consensuale del precedente contratto di licenza per l’utilizzo della piattaforma IT della banca.

Robusta la posizione di liquidità, pari a quasi 900 milioni, con un LCR superiore al 300%. Solida anche la patrimonializzazione con un CET1 ratio phased-in al 15,6% (+650bps vs. SREP).

“Considerando i ricavi attesi dall’accordo sulla nostra piattaforma IT e la robusta pipeline di origination su cui stiamo lavorando, ci aspettiamo una forte progressione della redditività nella seconda parte dell’anno, che stimiamo di chiudere con un profitto superiore ai 100 milioni di euro”.