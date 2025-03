Iliad: fatturato sorpassa i 10 miliardi nel 2024

Iliad ha chiuso il 2024 con numeri record, sorpassando alcuni traguardi simbolici (50 milioni di abbonati, quinto operatore di telefonia mobile in Europa e i 10 miliardi di euro di ricavi). Nel dettaglio, i ricavi consolidati sono ammontati a 10,02 miliardi di euro, in crescita dell’8,5% (con una fetta consistente di fatturato sempre per la Francia, con circa 6,53 miliardi di ricavi, mentre in Italia il fatturato è cresciuto dell’8% a 1,15 miliardi circa). L’Ebitdaal consolidato ha mostrato una crescita dell’11,8%, attestandosi a 3,85 miliardi, mentre l’utile del periodo è salito del 15,5% a 367 milioni di euro.

Per il 2025, il gruppo si è prefissato l’obiettivo di generare 2 miliardi di euro di operating free cash flow.