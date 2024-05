Iliad chiude il primo trimestre 2024 con ricavi in crescita dell’11,2%

Nel primo trimestre del 2024, Iliad ha visto un aumento significativo dei ricavi consolidati, che sono cresciuti dell’11,2% raggiungendo i 2,43 miliardi di euro. In Francia, il gruppo ha registrato la crescita trimestrale più forte degli ultimi dieci anni, con un incremento del 10% dei ricavi. Anche in Polonia e in Italia, Iliad ha ottenuto risultati positivi, con aumenti rispettivamente del 13,8% e del 12,8%.

Iliad rimane determinata a raggiungere l’obiettivo di 10 miliardi di euro di ricavi e di diventare il quinto operatore di telefonia mobile in Europa entro il 2024. Thomas Reynaud, CEO di Iliad, ha commentato: ‘Il primo trimestre del 2024 ha segnato un ottimo inizio d’anno per il gruppo Iliad. Abbiamo ottenuto risultati non solo in termini di performance di vendita, continuando a conquistare quote di mercato, ma anche in termini di performance operativa, controllando attentamente i nostri costi.’