IG Group: record di ricavi nel semestre (+10% a £519 mln)

Il trading provider IG Group Holdings ha annunciato i risultati del semestre terminato il 30 novembre 2022, in cui ha realizzato un record semestrale di ricavi grazie ad una crescita diversificata e offrendo un ritorno sostenibile agli azionisti attraverso un ampliamento del piano di buyback e un acconto maggiore sui dividendi.

Nel dettaglio, i ricavi totali dei sei mesi si attestano a 519,1 milioni di sterline, in aumento del 10% rispetto al corrispondente semestre dell’esercizio precedente. Escludendo le componenti straordinarie, i ricavi mostrano un incremento dell’11%.

I ricavi netti da trading aumentano del 5% a 494,9 milioni, mentre il dato adjusted evidenzia una crescita del 6%. Il margine di interesse, pari a 24,2 milioni, migliora significativamente in tutte le aree di business, grazie anche all’aumento dei tassi.

Il numero di clienti attivi si riduce leggermente, da 320.400 a 312.000, mentre i nuovi clienti acquisiti sono 37.500 (vs 53.600 del periodo di confronto).

L’utile ante imposte è leggermente diminuito (-2%) a 240,5 milioni, mentre il corrispondente dato adjusted è aumentato dell’1% a 260,7 milioni. L’EPS base si attesta a 45,8 pence, rispetto a 48,1 al 30 novembre 2022, mentre l’adjusted EPS è pari a 49,7 pence (vs 50,6).

IG ha approvato donazioni per oltre 4 milioni di sterline, in linea con l’impegno a devolvere l’1% dell’utile rettificato al netto delle imposte in beneficenza.

Il ritorno per gli azionisti è in linea con il nuovo Capital Allocation Framework. La società ha riacquistato azioni sul mercato per 114,1 milioni di sterline nel semestre, nell’ambito del piano di buyback da 150 milioni annunciato nel luglio 2022. Le azioni riacquistate al 24 gennaio 2023 ammontano a 126,6 milioni di sterline. Il piano è stato esteso di 50 milioni, per un totale di £ 200 milioni. L’acconto sul dividendo cash è stato alzato a 13,26 penny per azione (H1 FY22: 12,96 pence per azione).