IA, Synthesia raccoglie 90 mln di dollari. Tra gli investitori Nvidia

Synthesia, una piattaforma multimediale digitale che consente agli utenti di creare video generati dall’intelligenza artificiale, ha raccolto 90 milioni di dollari dagli investitori, tra cui il gigante statunitense dei chip Nvidia, come ha dichiarato la società in esclusiva alla CNBC.

L’azienda londinese ha raccolto i fondi in un round di finanziamento guidato da Accel, uno dei primi investitori di Facebook, Slack e Spotify. Nvidia è entrata come investitore strategico, mettendo una somma di denaro non rivelata. Tra gli altri investitori figurano Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital e MMC.