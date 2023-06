Hyundai Motor investirà 85 miliardi di dollari entro il 2032 per accelerare i piani EV

La sudcoreana Hyundai Motor Co ha dichiarato martedì di voler investire circa 109,4 trilioni di won (85,4 miliardi di dollari) nel periodo fino al 2032, destinandone circa un terzo per far fronte a un “cambiamento sismico” nel settore verso i veicoli elettrici (EV).

Hyundai Motor, che insieme all’affiliata Kia Corp è tra le 10 maggiori case automobilistiche al mondo per vendite, ha anche dichiarato in un comunicato di voler aumentare la produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti, il suo principale mercato. Entro il 2030 i veicoli elettrici rappresenteranno il 75% della produzione statunitense, rispetto all’attuale 0,7%.