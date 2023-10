Hyundai e Kia adotteranno la tecnologia di ricarica EV di Tesla il prossimo anno

06/10/2023 11:08

Intesa Sanpaolo, una delle principali banche italiane, ha annunciato un investimento in SpaceX, l’impresa aerospaziale di Elon Musk. Non sono state rivelate le informazioni finanziarie dell’accordo. SpaceX è nota per le sue missioni pionieristiche nello spazio, tra cui il lancio del veicolo spaziale commerciale Dragon.