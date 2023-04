Hype: Luigi Provenza a capo della nuova area Credito, Assicurazione e Risparmio

Hype, fintech italiana punto di riferimento nella gestione del denaro tramite app, e joint venture tra gruppo Sella e illimity, ha nominato Luigi Provenza a capo della nuova area Credito, Assicurazione e Risparmio.

Il CEO Giuseppe Virgone, alla guida della tech company da inizio anno, commenta così il nuovo ingresso: “Dopo aver saputo dare esecuzione alla visione sull’evoluzione del banking attraverso la semplicità e immediatezza della sua app, oggi – forti dell’ascolto della community e dell’affidabilità della struttura tecnologica e azionaria – tutta HYPE è impegnata nello sviluppo di un modello che amplifichi al massimo la capacità di risposta ai bisogni dei clienti in termini di contenuto dell’offerta e di rapidità. È evidente quanto in una fase storica come quella attuale le parole “credito”, “assicurazione” e “risparmio” siano cruciali per le persone giovani, ma non solo, ancora troppo spesso poco servite dagli operatori tradizionali. Per questo la nuova area che affidiamo alla guida esperta di Luigi Provenza è chiave nella nostra crescita e per alimentare la relazione sana, diretta e personalizzata con i nostri clienti, accompagnandoli con efficacia nell’identificazione delle soluzioni migliori per le loro possibilità e i loro stili di vita.” Provenza entra in Hype dopo una lunga esperienza in Banca Widiba. Entrato nel 2014 col ruolo di Head of Investment & Trading, viene poi nominato nel 2019 Chief Commercial Officer Investment & Wealth Management. L’esperienza di Luigi nel settore bancario inizia fin dagli esordi della sua carriera, quando nel 1998 entra nel Banco di Napoli, per poi iniziare a sperimentare nuovi approcci proseguendo il suo percorso professionale in IW Bank e WeBank.