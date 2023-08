Huawei-Ericsson: accordo globale per concessione licenze incrociate di brevetti a lungo termine

Huawei ed Ericsson hanno annunciato di avere firmato un accordo globale a lungo termine per la concessione di licenze incrociate di brevetti (Patent Cross-Licensing Agreement) che coprono brevetti essenziali per un’ampia gamma di standard quali 3GPP, ITU, IEEE e IETF per le tecnologie cellulari 3G, 4G e 5G. L’accordo copre le rispettive vendite di infrastrutture di rete e dispositivi consumer, garantendo a entrambe le parti l’accesso globale alle rispettive tecnologie brevettate e standardizzate.

“Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di cross-licensing globale a lungo termine con Ericsson”, ha dichiarato Alan Fan, Head of Huawei’s Intellectual Property Department. “In qualità di principali contributori degli standard essential patent (SEP) per la comunicazione mobile, le aziende riconoscono il valore della proprietà intellettuale dell’altra, e questo accordo crea un ambiente brevettuale più forte. E dimostra l’impegno di entrambe le parti nel rispettare e proteggere adeguatamente la proprietà intellettuale”.