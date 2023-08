Huawei elude sanzioni Usa con fabbriche segrete di semiconduttori in Cina

La principale associazione di aziende globali di chip ha lanciato un allarme: Huawei Technologies sta sviluppando una serie di strutture segrete per la fabbricazione di semiconduttori in tutta la Cina. Questa rete produttiva ombra permetterebbe all’azienda, inserita nella lista nera Usa, di aggirare le sanzioni statunitensi e di promuovere ulteriormente le ambizioni tecnologiche della nazione.

Huawei, controverso produttore di attrezzature per telecomunicazioni al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, è entrata nel settore della produzione di chip lo scorso anno. L’azienda sta ricevendo un finanziamento statale stimato di 30 miliardi di dollari dal governo cinese e dalla sua città natale, Shenzhen, secondo quanto riportato dalla Semiconductor Industry Association con sede a Washington. Ha acquisito almeno due impianti esistenti e ne sta costruendo almeno altri tre, ha affermato dalla SIA in una presentazione ai suoi membri vista da Bloomberg.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito Huawei nella sua lista nera nel 2019, proibendole in quasi tutte le circostanze di lavorare con le aziende americane. Tuttavia, se Huawei sta costruendo e acquistando strutture a nome di altre aziende senza rivelare il suo coinvolgimento, come ha affermato la SIA, il gigante delle telecomunicazioni potrebbe essere in grado di eludere queste restrizioni per acquistare indirettamente attrezzature americane per la produzione di chip e altri materiali che altrimenti sarebbero vietati.