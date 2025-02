HSBC Holdings avvia un programma di ristrutturazione globale

HSBC Holdings ha chiuso il quarto trimestre 2024 con un utile ante imposte di 2,3 miliardi di dollari. Il fatturato è diminuito dell’11% a 11,6 miliardi di dollari, le spese operative sono rimaste stabili a 8,6 miliardi di dollari. Nel 2024, gli utili lordi sono cresciuti del 6,2% a 32,3 miliardi di dollari.

La banca sosterrà oneri per 1,8 miliardi di dollari nei prossimi due anni in un quadro di un programma di ristrutturazione globale che dovrebbe ridurre le spese di 3 miliardi di dollari nei prossimi due anni, con metà importo da reinvestire in aree di crescita prioritaria.