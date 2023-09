HP: Berkshire Hathaway vende 158 milioni di dollari di azioni

Il titolo HP è sceso di oltre l’1% nelle contrattazioni di giovedì, in seguito alla notizia che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha venduto circa 158,5 milioni di dollari di azioni del produttore di PC.

Questa mossa di Berkshire Hathaway ha comportato tre transazioni, per un totale di circa 5,5 milioni di azioni per un valore di circa 158,5 milioni di dollari. In seguito a questa vendita, Berkshire ha ridotto la sua partecipazione in HP Inc. dal 12,2% all’11,7%.