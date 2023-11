Honda: ricavi in aumento nel primo semestre a 9,61 trilioni di yen

Nel corso del primo semestre dell’anno fiscale, Honda ha visto un notevole incremento dei suoi ricavi. La cifra è salita a 9,61 trilioni di yen rispetto agli 8,09 trilioni di yen dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile operativo si è attestato a 696,57 miliardi di yen, rispetto ai 453,45 miliardi di yen dell’anno precedente, per un margine del 7,2%.

Nonostante un contesto difficile in Cina e in Asia, Honda ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno fiscale. Inoltre, Honda prevede un utile operativo di 1,2 trilioni di yen e un risultato netto di 930 miliardi. La società ha annunciato di voler modificare il dividendo da 150 yen, che rappresenta un record storico, a 174 yen. Questo dimostra la fiducia della società nel suo percorso di crescita e nella sua capacità di generare valore per gli azionisti.