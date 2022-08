Home Depot: vendite e utili trimestrali in crescita

Home Depot ha annunciato di avere chiuso il secondo trimestre discale 2022 con vendite in crescita del 6,5% a 43,8 miliardi di dollari, mentre le vendite a perimetro costante sono aumentate del 5,8% (+5,4% negli Usa) rispetto al +4,9% del consensus Refinitif. Sono cresciuti nel periodo in esame anche i profitti che si sono attestati a 5,2 miliardi, ossia 5,05 dollari per azione, contro i 4,8 miliardi, ossia 4,53 dollari per azione, di un anno fa. Confermata la guidance per l’intero esercizio fiscale 2022.

“Nel secondo trimestre, abbiamo registrato le vendite e gli utili trimestrali più alti nella storia della nostra azienda”, ha affermato Ted Decker, ceo e presidente del gruppo retailer Usa. “Le nostre performance riflettono la continua forza della domanda di progetti di ristrutturazione della casa”, ha aggiunto.