Hidroelectrica: IPO al via, dal 12 luglio ammesso su BSE

Franklin Templeton, in veste di gestore di Fondul Proprietatea, ha recentemente rivelato i risultati dell’offerta pubblica iniziale (IPO) di Hidroelectrica. In particolare, il prezzo è stato fissato a 104 leu rumeni per ciascuna delle 78.007.110 azioni proposte, generando una raccolta totale di 8,1 miliardi di leu.

È previsto che l’ammissione e l’inizio delle negoziazioni su Bucharest Stock Exchange (BSE) con il simbolo “H2O” avvengano il 12 luglio 2023. Subito dopo l’ammissione, le azioni di Hidroelectrica verranno incluse nell’indice BET del BSE. Questa IPO è la più grande mai avvenuta nella storia della Romania e rappresenta la quotazione più grande in Europa nell’anno corrente.