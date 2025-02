Hermes: vendite in forte aumento, bonus ai dipendenti e dividendo straordinario

Le vendite di Hermes sono salite vertiginosamente nella stagione natalizia, grazie ad una forte richiesta delle sue borse. I ricavi sono balzati di quasi il 18% nel quarto trimestre a cambi costanti, mentre gli analisti si aspettavano un incremento dell’11%. La regione che include la Cina e le Americhe ha registrato prestazioni molto migliori delle stime.

Hermes ha superato i rivali come il proprietario di Gucci, Kering, e LVMH, in parte perché si rivolge ai clienti più ricchi, i cui consumi tendono ad essere più affidabili anche nelle fasi di recessione. Hermes gode di un forte potere di determinazione dei prezzi e di lunghe liste di attesa per le sue ambite borse Birkin e Kelly.

Il presidente esecutivo Axel Dumas ha dichiarato che Hermes ha applicato aumenti dei prezzi compresi tra il 6% e il 7% a livello globale quest’anno. L’azienda pagherà anche un bonus di €4.500 ai suoi oltre 25.000 dipendenti.

Tutte le divisioni sono cresciute nel quarto trimestre, anche il settore degli orologi, che stava affrontando difficoltà. La uni più grande, quella della pelletteria, ha registrato un aumento delle vendite di quasi il 22%, superando le stime. Anche il reddito operativo ricorrente del 2024 ha superato le aspettative.

L’azienda ha inoltre annunciato un dividendo straordinario di €10 per azione.