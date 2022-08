Henkel: fatturato a 10,9 mld nel primo semestre

Henkel ha riportato nel primi semestre un fatturato di circa 10,9 miliardi di euro, cresciuto in termini organici dell‘8,9%. Il margine operativo (EBIT) si è attestato a 1.166 milioni di euro (-18,5%), mentre l’utile per azione privilegiata (EPS) è stato di 1,95 euro, -20,8% a tassi costanti di cambio. La profittabilità, rimarca la società di Dusseldorf, è stata penalizzata dai drastici rincari dei materiali e della logistica.

“In un contesto molto impegnativo, nei primi sei mesi la crescita del fatturato è stata superiore alle aspettative, mentre l’andamento dei profitti è stato in linea con quanto atteso per il 2022. Considerato questo sviluppo, abbiamo rivisto al rialzo le previsioni per l’anno fiscale in corso per ciò che riguarda il fatturato organico, confermando le indicazioni per il margine EBIT e l’utile per azione privilegiata”, ha dichiarato il CEO di Henkel, Carsten Knobel.

La crescita organica del fatturato è stata rivista al rialzo da +4,5% a +6,5%. La stima dell’EBIT margin invariata tra il 9% e l’11%, così come quella per l’utile per azione privilegiata (EPS) a tassi costanti di cambio, previsto tra -35% e -15%.