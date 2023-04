Heineken: ricavi in aumento a 7632 mln di euro, utile netto in lieve calo

Heineken, importante azienda olandese produttrice di birra, ha concluso il Q1 2023 con ricavi pari a 7.632 milioni di euro, in aumento rispetto ai 6.989 milioni del primo trimestre 2022. Il mix di prezzi su base geografica costante è cresciuto del 12,1%, grazie all’aumento dei prezzi per contrastare l’inflazione in tutte le aree geografiche e alla gestione efficace dei ricavi e del mix.

Tuttavia, il volume di birra venduta ha subito un calo organico del 3% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda l’utile netto, nel primo trimestre del 2023 si è attestato a 403 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 417 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.