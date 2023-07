GSK: utile rettificato a +12% nel secondo trimestre 2023

Nel secondo trimestre del 2023, GSK, la nota società farmaceutica britannica, ha registrato un incremento del 12% dell’utile rettificato per azione, rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo ha portato l’utile a 38,8 pence per azione, superando le previsioni degli analisti.

Il volume di vendite ha anch’esso superato le aspettative. GSK ha riportato vendite per circa 7,18 miliardi di sterline, registrando un aumento del 4%, o del 11% se escludiamo l’impatto della pandemia Covid-19. Gli analisti, secondo un consensus compilato dall’azienda, avevano previsto vendite per circa 6,77 miliardi di sterline.

Guardando al futuro, GSK ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’anno. La società ora si aspetta una crescita dell’utile rettificato per azione tra il 14% e il 17%, un aumento rispetto alle precedenti stime del 12%-15%. Le previsioni di vendita per l’anno sono state anch’esse aggiornate, con un aumento previsto tra l’8% e il 10%, rispetto al 6%-8% precedente. Tali prospettive positive riflettono l’ottimo performance di GSK nel secondo trimestre del 2023.