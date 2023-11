Gsk supera le attese: ricavi e utile operativo in crescita nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre, il gruppo farmaceutico Gsk ha sorpreso in positivo, registrando ricavi per 8,1 miliardi di sterline. Questo rappresenta un incremento del 4% a tassi attuali e del 10% a cambi costanti. L’utile operativo rettificato ha segnato un aumento del 6% a tassi attuali e del 15% a cambi costanti, attestandosi a 2,77 miliardi di sterline. Tuttavia, il risultato netto è sceso a 1,5 miliardi di sterline, risentendo della mancanza del dividendo straordinario legato allo scorporo delle attività a largo consumo, che aveva beneficiato il periodo corrispondente del 2022.

Il risultato positivo del trimestre è da attribuire all’andamento del vaccino per il virus respiratorio sinciziale (Rsv). Questo fattore ha spinto il gruppo a rivedere al rialzo le previsioni per il 2023. Ora si aspetta una crescita dei ricavi del 12-13% a cambi costanti, al netto delle attività Covid, e un incremento dell’utile operativo rettificato del 13-15%. Le stime precedenti prevedevano un +8-10% per i ricavi e un +11-13% per l’utile operativo.

Inoltre, Gsk prevede un miglioramento dell’utile netto rettificato del 17-20% rispetto all’esercizio precedente, rispetto al +14-17% precedentemente previsto. È stato annunciato un dividendo trimestrale di 14 pence per azione e confermata la previsione di un dividendo annuo complessivo di 56,5 pence per azione. Questi numeri riflettono il periodo di crescita che Gsk sta attraversando, grazie soprattutto al successo del suo vaccino Rsv.