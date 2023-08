Grano: previsto incontro Erdogan-Putin per rilanciare accordo nel Mar Nero

Il Presidente turco Erdogan dovrebbe visitare la Russia la prossima settimana per un incontro con il Presidente Vladimir Putin. Secondo fonti ufficiali turche, l’argomento principale della discussione sarà la ripresa dell’accordo sul grano del Mar Nero.

La possibile visita di Erdogan in Russia potrebbe avvenire l’8 settembre, prima di partire per l’India per partecipare al vertice del G20 a New Delhi, secondo le stesse fonti. Tuttavia, la presidenza turca ha deciso di non commentare queste informazioni a Bloomberg.

L’accordo che Erdogan vuole rilanciare ha permesso all’Ucraina di esportare grano attraverso il Mar Nero. Questo accordo è stato interrotto dalla Russia il mese scorso, causando fluttuazioni nei prezzi globali del grano, soprattutto dopo che la Russia ha colpito alcune infrastrutture ucraine di esportazione di colture con i droni.