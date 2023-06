Gpi: rafforza la presenza in Francia con acquisizione Evolucare

Gpi, attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del gruppo francese Evolucare.

Quest’ultimo, attivo da oltre 35 anni, è tra i principali player nel settore delle soluzioni software per la trasformazione digitale della sanità francese con oltre 2.700 clienti; nel 2022 ha registrato ricavi consolidati pari a 42,9 milioni di euro e un Ebitda consolidato adjusted pari a 15,7 mln (Ebitda margin del 37%).

L’operazione è coerente con le linee guida del Piano Strategico Industriale 2022-2024 di Gpi e con il percorso di consolidamento quale player di riferimento nel settore del digital health a livello europeo.

L’operazione consentirà al Gruppo Gpi di espandere significativamente la propria presenza internazionale nell’ASA Software, con un rilevante incremento dei ricavi e dell’Ebitda, rispettivamente del 26% e del 35% sulla base dei dati pro-forma 2022.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione di circa il 96,58% del Gruppo Evolucare è pari a circa 109 milioni, sulla base di un Equity Value per il 100% del capitale sociale fully diluted di 116 mln, corrispondente ad un multiplo EV/Adj. Ebitda 2022 di circa 11,0x.