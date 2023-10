Governo: oggi la prova bilancio tra taglio tasse e nuovi sussidi

Il bilancio 2024, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri oggi, prevede un taglio delle tasse per i lavoratori e un aumento dei sussidi per le famiglie numerose, come hanno dichiarato i funzionari alla Reuters, in un contesto di crescenti preoccupazioni del mercato per le finanze pubbliche del Paese.

Il governo di Giorgia Meloni si riunirà stamani per discutere e approvare il bilancio insieme a decreti finanziari separati. La legge di bilancio passerà poi al Parlamento, che dovrà approvarla entro la fine dell’anno.

Secondo il Tesoro, il deficit di bilancio del prossimo anno salirà al 4,3% del prodotto interno lordo, dal 3,6% previsto dalle tendenze attuali, a causa di 15,7 miliardi di euro (16,54 miliardi di dollari) di prestiti extra destinati principalmente a finanziare i tagli fiscali.