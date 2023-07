Google promette più trasparenza dati: Antitrust chiude istruttoria

L’indagine avviata dall’Antitrust su Google per un presunto abuso di posizione dominante si è conclusa con una serie di impegni da parte del colosso del web. Secondo una nota rilasciata dall’Autorità, gli utenti troveranno più semplice spostare i propri dati presenti nell’ecosistema Google su altre piattaforme.

L’Autorità ha ritenuto idonei gli impegni proposti da Google per eliminare le preoccupazioni legate alla concorrenza. Google ha proposto un pacchetto di misure, tra cui due che prevedono l’aggiornamento del servizio di backup dei dati, Takeout, per agevolare l’esportazione di dati verso operatori terzi.

Il terzo impegno di Google riguarda l’introduzione di una nuova soluzione, ancora in fase di sviluppo. Questa permetterà la portabilità diretta dei dati da un servizio a un altro, per gli operatori terzi autorizzati da un utente finale che ne faccia richiesta, in relazione ai dati forniti dall’utente stesso o generati attraverso la sua attività sul motore di ricerca di Google e sulla piattaforma YouTube.